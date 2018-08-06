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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:48 م
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نائب الرئيس الأمريكى: نقف مع الشعب الإيرانى فى مواجهة نظامه الحاكم

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:13 م
نائب الرئيس الأمريكى: نقف مع الشعب الإيرانى فى مواجهة نظامه الحاكم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
أ ش أ
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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى إن الإيرانيين لهم حق معارضة نظامهم الحاكم، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الإيرانى، وذلك قبل ساعات من دخول العقوبات الأمريكية المعاد فرضها على طهران حيز النفاذ.

وكتب بنس - عبر صفحته على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم الإثنين "العنف من جانب النظام الإيرانى ضد شعبه غير مقبول. الإيرانيون لهم الحق فى معارضة نظام يقدم المليارات لدعم الطغاة والإرهابيين بالخارج، بينما شعبه فى حاجة ماسة للوظائف والفرصة والحرية. نقف مع الشعب الإيراني". 


وتعيد الولايات المتحدة، اعتبارا من غد، فرض عقوبات على عدة قطاعات مرتبطة بالتجارة والاستثمار والتبادل التجارى مع إيران، وذلك بعد مرور 90 يوما هى مدة المهلة الأولى التى وضعها ترامب لمؤسسات الأعمال التى تتعامل مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

 

 


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