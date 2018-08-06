ميليشيا الحوثى تقتحم منازل أهالى مديرية الدريهمى بالحديدة اليمنية

وكالات

اقتحمت ميليشيات الحوثى الانقلابية منازل المواطنين فى مديرية الدريهمى جنوب مدينة الحديدة، وقامت بطردهم منها بالقوة، ونشرت مسلحيها فى تلك المنازل وحولتها إلى مواقع قتالية.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات نشرت القناصة فى بعض المنازل والمبانى لمنع تقدم قوات الجيش، لاسيما فى الجهة الشمالية الغربية للمدينة، كما أغلقت الميليشيات طريق اللاوية الشرقى فى قرية الشجن، ومنعت خروج أو نزوح المواطنين من مناطق الاشتباكات، وأجبرتهم على البقاء لاستخدامهم دروعاً بشرية، وفق "العربية نت".

من جهة أخرى، حذرت الحكومة اليمنية الصيادين اليمنيين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية، ودعتهم إلى عدم الاقتراب من سفن تحالف دعم الشرعية.

وأوضح بيان للحكومة أن وجود زوارق الصيد فى مناطق عمليات سفن قوات التحالف، يستغله الحوثيون فى استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية.

كما طلب البيان من الصيادين الحرص على عدم استخدام ميليشيات الحوثى قوارب الصيد كغطاءٍ لتنفيذ عملياتها الإرهابية فى المياه الدولية.