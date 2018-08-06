موجز6.. عودة الجماهير للمدرجات.. 5 آلاف مشجع بمباريات الدورى

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها، تقرير صحيفة الجارديان حول أهمية بناء المدن الحديثة، وإبراز القاهرة الجديدة كنموذج، وقرار عودة الجماهير للمدرجات، واعتماد حضور 5 آلاف مشجع مباريات الدورى، و20 ألفا للمباريات الدولية.

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مدينة "الدقم" الوليدة فى سلطنة عمان، والتى تقع على بعد 480 كم من العاصمة ، مسقط ، وقالت إن السلطنة تمكنت من تحويل ما كان قرية صيد قبل عام 2011 ، إلى منطقة اقتصادية خاصة يمكنها استيعاب آلاف الأشخاص وجذب السياح وتقليل اعتماد البلاد على النفط.

ينشر "اليوم السابع" عددًا من الصور لتمثال "أبو الهول" المكتشف خلال أعمال تطوير مشروع طريق الكباش، والمقرر الانتهاء منه آخر العام الحالى، تمهيدًا لافتتاحه.

ظهرت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق للمتجه من الجيزة اتجاه أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق ونتج عنها إصابة 3 أشخاص.

عقب إعلان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من 2018 زيادة بنسبة 14% لتسجل 12.7 مليار دولار، يقدم اليوم السابع فيديوجراف عن القطاعات التصديرية التى تقود ارتفاع الصادرات المصرية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع مارتن هيرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة "هيرنكنشت" الألمانية المتخصصة فى صناعة ماكينات حفر الأنفاق، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الأربعين - قنا ابوتشت، قرب مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

كشف مصدر مقرب من أسرة الراهب المشلوح أشعياء المقارى، أن الراهب حاول الانتحار بتناول مادة سامة، صباح اليوم الإثنين، بعدما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأحد، قرار تجريده من رهبنته وعودته لاسمه "وائل سعد تواضروس".

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على مستشارة روحية، أكدت أنها فى علاقة "جادة" مع شبح التقته فى أستراليا، وتخطط لإنجاب طفل منه خلال الفترة المقبلة.

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن 52199 سفينة عبرت القناة بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن خلال ثلاث سنوات.

أسفر اجتماع وزير الرياضة برؤساء الأندية عن اتخاذ قرار بحضور 20 ألف متفرج فى مباريات المنتخب الدولية، والتى يبدأها الفراعنة بمواجهة النيجر فى التصفيات الأفريقية وأيضا مباريات الأندية فى البطولات الدولية.

واتفق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة فى حضور ممثلى أندية الدورى الممتاز، على شكل عودة الجمهور فى المرحلة المقبلة وجاءت القرارات كالتالى:

المباريات الدولية حضور 20 ألف مشجع.

ينتهى مكتب التنسيق فى السابعة من مساء اليوم الاثنين، من استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التى حددتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات، 5 شائعات انتشرت خلال الـ3 أيام الماضية، حيث تواصل المركز مع وزارة المالية، بعد ما تردد من أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، حيث نفت الوزارة صحة تلك الأنباء تماما.





صانع البهجة لاطفال عم عماد " ابوسيف " اعمل في صناعة لعب الاطفال بالجلد و البلاستيك مثل الشلالات و بلون الأفراح ومسك الوشوش لاطفال واكثر تعاملي مع محلات الفراشة و النوادي و الحضانات .

استضافت الإعلامية شريهان أبو الحسن، الدكتورة مي سمير، استشاري ومدرس الأمراض الجلدية والتجميل، وذلك خلال برنامجها "ست الحسن"، المذاع على قناة ON E.

وتحدثت الدكتورة مي سمير، استشاري ومدرس الأمراض الجلدية والتجميل، عن مشاكل البشرة في فصل الصيف وطرق الحماية لها، والأنواع والمرطبات المستخدمة للبشرة وكيفية استعمالها، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الشمس منذ الـ 11 ظهرًا إلى الثالثة عصرًا لأنها تسبب في ظهور البقع السوداء وغيرها على الجلد.





يوم تلو الآخر يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالشباب، وتصدرهم أولى أولوياته.. ولا يحرص الرئيس فقط على عقد مؤتمرات مع الشباب للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم فقط بل يكلف الحكومة لتحويلها لتطبيق على أرض الواقع، ومن ضمن المشروعات التى تنفذها الحكومة لتحويل أفكار الشباب وابتكاراتهم إلى مشروعات رابحة تدر عليهم عائد جيد هو مشروع نشر مجتمعات الإبداع فى الجامعات المصرية، والتى تتولى تنفيذه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات.