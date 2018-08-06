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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:18 م
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موجز 10 مساء.. تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهر يوليو بالزيادات الجديدة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:00 م
موجز 10 مساء.. تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهر يوليو بالزيادات الجديدة موجز 10 مساء
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة.
 
 
 
 
أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر، اعتزاله اللعب الدولى رسميا.وأصدر "السد العالى" بيانا رسميا لإعلان اعتزاله اللعب الدولى جاء نصه كالتالى:
 
 
 
 
 
يشهد مطار القاهرة الدولى غدا الثلاثاء مغادرة 4753 حاجا إلى الأراضى المقدسة، وذلك على متن رحلات مصر للطيران من مبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى. 
 
 
 
 
 
قام الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بزيارة المتحف الزراعى بالدقى للاطمئنان عليه وعلى العاملين فيه بعد الحادث الذى وقع صباح اليوم بالقرب منه عقب جولته التفقدية بمحافظة جنوب سيناء إلى المتحف مباشرة.
 
 
 
 
 
يواصل النظام القطرى، خيانته للموقف العربى بصفة عامة، وللموقف الخليجى بصفة خاصة، لا سيما بعد تضامنه مع الجانب الكندى، فى الأزمة السعودية الكندية.
 
 
 
 
 
قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث الرسمى لوزارة البيئة، أن رفع قيمة رسوم جمع القمامة بأنه لن يتم إلا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك.
 
 
 
 
 
كشفت مصادر روسية مطلعة عن مميزات الصاروخ الحامل للقمر الصناعى المصرى "إيجبت سات – إية"، إلى الفضاء يوم 22 نوفمبر المقبل من قاعدة بايكونور فى كازاخستان.
 
 
 
 
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف تنقية وتنقيح قاعدة بيانات بطاقات التموين هام، موضحًا أن الحكومة بدأت العمل عليه منذ فترة، مشددًا على أن هذا الإجراء تأخر كثيرًا يعنى لعشرات السنين لم يكن هناك قاعدة بيانات واضحة ومدققة فى الأسماء الموضوعة على قوائم التموين.
 
 
 
 
 
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 158 فلسطينيا ونحو 17500 إصابة بجراح مختلفة واختناق فى الغاز خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين السلميين فى مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 مارس الماضى شرق قطاع غزة.
 
 
 
 
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة.
 
 
 
 
 
رشح موقع "جول" العالمى النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى لمنافسة ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى على الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى”، التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا لموسم 2018 – 2019.
 
 
 
 
 
لا يوجد خطر أشد من تفكك الأسرة على سلامة المجتمع، ولذلك تضع الدولة خطط عديدة لمحاولة التصدى للخلافات الأسرية والحرب المشتعلة بين الأزواج عن طريق محاكم الأسرة ونقابة المأذونين والأزهر والكنيسة المصرية ووضع حد لارتفاع حالات الطلاق بشكل مقلق، حتى لا نرى أزواج أرهقتهم محاولات الخلاص والهروب من دوامة العنف، وإيجاد ملجأ أمن وحكم عدل للتوفيق والصلح.
 
 
 
 
 
 
 
تعادل سلبيًا فريق الإسماعيلى مع بتروجت، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليضيف كل فريق نقطة واحدة لرصيده ويصلان للنقطة الثانية فى جدول المسابقة.
 
 
 
 

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استهلاك الكهرباء

الكهرباء

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