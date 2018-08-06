موجز أخبار الساعة 1 .. 9 مصابين ولا وفيات فى حادث اشتعال سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إصابة 9 أشخاص فى اشتعال سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الصحة: 9 مصابين ولا وفيات فى حادث اشتعال سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز

أكدت وزارة الصحة والسكان أن حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى ملاكى، أسفر عن اشتعال السيارتين، بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، أسفر حتى الآن عن إصابة 9 أشخاص ولا وفيات.

الملايين حول العالم يترقبون أشهر زخات الشهب الصيفية للاستمتاع برؤيتها

ينتظر العالم يوم الجمعة المقبل، للاستمتاع بمشاهدة زخات شهب البرشاويات التى يمكن متابعتها فى السماء ليلا، وتبدو فيها شهب كثيرة منطلقة من نقطة واحدة، حيث ينتظر الملايين من هواة علم الفلك وعلمائه الزيارة الصيفية المرتقبة التى تقوم بها شهب البرشاويات

5 مشاهد تلخص واقعة انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى.. فيديو وصور

وقع انفجار داخل سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر من شارع البطل أحمد العزيز، أدى إلى تهشم سيارات ووقوع مصابين، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم تسيير حركة السيارات، وهناك 5 مشاهد تلخص الانفجار.

رئيس الوزراء يوجه بزيادة المبالغ المخصصة لبند التغذية المدرسية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الترتيبات الخاصة ببدء البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، والتنمية المحلية، وممثلي الجهات المعنية.

صور.. أوناش المرور ترفع حطام انفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى

رفعت أوناش المرور حطام حادث انفجار وحريق سيارة ملاكى وميكروباص بمطلع كوبرى أكتوبر، فيما يقوم رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنظيم حركة السيارات التى توقفت بالطريق للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز حتى مطلع الكوبرى.

شاهد فى دقيقة.. الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

تبدأ مكاتب التموين على مستوى المحافظات اعتبارا من أول أغسطس ولمدة 3 أشهر استقبال المواطنين لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

التموين: مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات حتى 7 نوفمبر المقبل

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه سيتم مد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، موضحًا أن هذا القرار جاء نظرًا لإجازة عيد الأصحى المبارك والتى تصل لمدة أسبوع ولإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.