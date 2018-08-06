مهاب مميش: 600 مليون دولار زيادة فى إيرادات قناة السويس

كتب سمير حسنى

كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عن أن القناة حققت زيادة فى الإيرادات تصل إلى 600 مليون دولار، مبينا أن 50 ألف سفينة عبرت المجرى الملاحى للقناة خلال 3 سنوات.

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس، فى لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، بنجاح تجربة تطبيق الفاتورة الموحدة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، والتى أدت إلى تقليل التسربات، فضلا عن توحيد جهات العبور فى جهة واحدة فقط.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عقد صباح اليوم، مؤتمرا صحفيًا، بمقر مبنى المحاكاة بمناسة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس وعدد من رؤساء تحرير الصحف.