مهاب مميش: قناة السويس الجديدة وضعت نهاية لأحلام كثيرة لقنوات بديلة بالمنطقة

كتب أيمن رمضان

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن إتمام مشروع قناة السويس الجديدة وضع نهاية لأحلام كثيرة وقنوات بديلة بالمنطقة، وتابع:" التفكير فى شق قناة جديدة بالمنطقة توقف تماماً.. سنخلق حياة فى منطقة القناة".

وأضاف "مميش"، خلال لقاء خاص لقناة النيل الأخبارية، أنه جارى العمل على استغلال القناة الاستغلال الأمثل، وتابع: "موقع القناة استراتيجى لو استغل صح أنت هتسيطر على التجارة العالمية إن شاء الله".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن العام المقبل سوف يشهد طفرة كبيرة فى مشروع محور القناة، وتابع: "على بداية السنة الجاية هيكون فيه واقع كبير جداً على التنمية بمنطقة قناة السويس".