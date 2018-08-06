مقتل 4 وإصابة 40 بالرصاص فى حوادث إطلاق فى شيكاجو

رويترز

قالت شرطة مدينة شيكاجو الأمريكية إن 40 شخصا على الأقل أصيبوا بطلقات نارية خلال 7 ساعات بدءا من منتصف ليل السبت حتى صباح الأحد ، وإن 4 منهم لقوا حتفهم فى تصاعد حاد للعنف في مدينة تقول السلطات إن استخدام السلاح فى حوادث العنف فيها تراجع هذا العام.

وقال فريد والر رئيس إدارة الدوريات بإدارة شرطة شيكاجو فى مؤتمر صحفي أمس الأحد "كانت هذه عمليات إطلاق نار عشوائية وأخرى مقصودة في شوارعنا". ، وأضاف أن أكثر وقائع إطلاق النار مرتبطة بعنف العصابات بالمدينة التى يعيش فيها نحو 2.7 مليون شخص وهى ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان.

وقالت الشرطة إن المسلحين استهدفوا حفلة مقامة فى شارع ، أعقب ذلك جنازة وتجمعات أخرى فى ليلة شهدت احتشاد الآلاف لحضور حفل موسيقى فى وسط المدينة ، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر وقائع العنف حدثت فى القسم الغربى من المدينة ، حيث أصيب 25 شخصا بطلقات نارية فى هجمات متفرقة ، وكانت صحيفة شيكاجو تريبيون التى تتابع إحصاءات حوادث إطلاق النار، قالت فى وقت سابق من الشهر إن وقائع إطلاق النار فى المدينة تراجعت بمقدار 533 واقعة حتى مطلع أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.