مصطفى بكرى يطالب بإحالة مصادر الشائعات للمحاكمة ووضع ضوابط لاستخدام الفيس بوك

كتب محمد صبحى

قال النائب مصطفى بكرى، إن الجميع يعرف من هو مصدر الشائعات فى الدولة المصرية ،موضحا أن مصدر الشائعات اللجان الإلكترونية التى تعمل فى الخفاء والتابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية، خاصة وأن الشائعة أحد أهم أدوات حروب الجيل الرابع هدفها التشكيك فى الدولة وقادة البلاد والرموز الوطنية .

وأضاف بكرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الشائعة لا تأتى من فراغ ولكن يتم استغلال حدث ما، ثم يتم تحوير الحدث مستخدمين فى ذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة والغرض منها تعمد الإساءة لرموز الدول المصرية ، والشائعات الموجهة فى هذا الوقت تأتى بعد حالة الإفلاس التى شهدتها الفترة الماضية بتراجع شعبية هذه الجماعة وعداء الشعب لها ويستغلون فى ذلك الأوضاع الاقتصادية فى البلاد فى محاولة لإثارة المزيد من الاحتقان.

وتابع بكرى، أن هذا النوع من الشائعات لا يمكن مواجهته إلا بضرورة الرد على الشائعة فى نفس الوقت بجانب تقديم المعلومات الصحيحة عند الإجابة على التساؤلات المطروحة من المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تكوين لجان الكترونية تواجه هذه اللجان وترد على كل ما يثار أول بأول، مشددا على ضرورة تجريم كل من يرتكب هذه الجريمة وإحالته للمحاكمة ووضع الضوابط التى تحول دون استخدام مواقع التواصل فى التحريض ضد الدولة، مع توظيف كل القوى الناعمة لمواجهة هذه الحرب الممنهجة التى تستهدف الدولة وتشكك فى مؤسساتها وتسعى لتشويه صورة رموزها الوطنية.