مصرع 11 عاملا زراعيا من المهاجرين فى حادث سير بجنوب إيطاليا

(أ ف ب)

لقى 11 عاملا زراعيا أجنبيا مصرعهم، اليوم الأثنين، فى اصطدام حافلة صغيرة كانت تقلهم من المزارع بشاحنة لنقل الطماطم خلال موسم الحصاد فى جنوب إيطاليا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإطفاء.

وتجمع عشرات العمال الزراعيين الأفارقة في أحد الاحياء الفقيرة في المنطقة وقرروا الإضراب، بحسب ما أعلن مندوب نقابة "يو اس بي" أبو بكر سوماهورو، معلنا عن أن العمال الزراعيين سيشاركون فجرا فى مسيرة تنطلق من الأرياف وصولا إلى فودجا للمطالبة بتحسين ظروف العمل.