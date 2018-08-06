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الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:43 ص
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مصرع عامل غرقا إثر سقوطه بترعة فى المنوفية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:08 ص
مصرع عامل غرقا إثر سقوطه بترعة فى المنوفية غريق-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى عامل بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا، وذلك إثر سقوطه بترعة حال إصابته بنوبة صرع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى  اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف عن بلاغ بعض أهالى دائرة المركز بغرق شخص بترعة النعناعية- دائرة المركز ووفاته، وبالانتقال وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة "ع ع ع" عامل ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.
 
وبسؤال والده أفاد أن نجله يعانى من نوبات صرع، وحال جلوسه على شاطئ الترعة المارة بمحل إقامته انتابته نوبة صرع وسقط بها وتوفي غرقاً، ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال شيخ الناحية روى بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفى، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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