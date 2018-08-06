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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:34 م
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مدير أوقاف السويس الجديد يتسلم عمله الجديد

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:28 م
مدير أوقاف السويس الجديد يتسلم عمله الجديد الشيخ محمود عجمى بمبنى وزارة الأوقاف بالسويس
السويس - سيد نون
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وصل الدكتور محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف الجديد، إلى مبنى مديرية الاوقاف بالسويس، اليوم، وذلك لاستلام مهام عمله الجديد كمدير للمديرية، خلفا للدكتور إبراهيم جمعة الذى تولى أحد المناصب الإدارية بوزارة الأوقاف .

استقبل مدير الأوقاف فى السويس الجديد، جميع العاملين بالمديرية بمكتبه، لتهنئتة بتوليه المنصب الجديد ، وطالب الجميع بضرورة التكاتف للنهوض والإرتقاء بالعمل الدعوى والإدارى، وأن يد الله مع الجماعة، وشدد على الاهتمام  بدور الدعاة والائمة فى المجتمع.

 

 


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