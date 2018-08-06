مدير أوقاف السويس الجديد يتسلم عمله الجديد

السويس - سيد نون

وصل الدكتور محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف الجديد، إلى مبنى مديرية الاوقاف بالسويس، اليوم، وذلك لاستلام مهام عمله الجديد كمدير للمديرية، خلفا للدكتور إبراهيم جمعة الذى تولى أحد المناصب الإدارية بوزارة الأوقاف .

استقبل مدير الأوقاف فى السويس الجديد، جميع العاملين بالمديرية بمكتبه، لتهنئتة بتوليه المنصب الجديد ، وطالب الجميع بضرورة التكاتف للنهوض والإرتقاء بالعمل الدعوى والإدارى، وأن يد الله مع الجماعة، وشدد على الاهتمام بدور الدعاة والائمة فى المجتمع.