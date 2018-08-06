video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محيي الدين: البنك الدولى يساند الدول الأفريقية لتنفيذ التنمية المستدامة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:18 م
محيي الدين: البنك الدولى يساند الدول الأفريقية لتنفيذ التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي
شرم الشيخ - عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قدم  الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، عرضا خلال الاجتماع السنوي للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد بشرم الشيخ تحدث فيه عن أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في أفريقيا وأهم التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والفرص المتاحة، وتناول العرض سبل دعم البرامج المشتركة مع الدول الأفريقية ومساندتها في تنفيذ أجندة ٢٠٣٠.

وتحدث  الدكتور محمود محيي الدين خلال مشاركته في الجلسة الختامية للمؤتمر عن مشروع البنك الدولي الجديد "رأس المال البشري"، مستعرضا أبعاد الخطة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس البنك الدولي "جيم كيم" لتطوير رأس المال البشري والتي تتضمن العمل على تطوير المؤشرات  التنموية المرتبطة بالعنصر البشري في المجتمعات والذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر في مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزير التنمية المستدامة والنمو الشامل. 

وأشار محيي الدين إلى مساندة مجموعة البنك الدولي للدول الأفريقية لتنفيذ برنامج التنمية المستدامة من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدا أهمية تحقيق النمو الشامل المستدام للكافة، خاصة المرأة والشباب من خلال مفهوم محلية التنمية واتباع قواعد ومعايير التقدم في سباق الأمم.

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المدير التنفيذى بالبنك الدولى: 8 مليارات دولار محفظة البنك فى مصر

البنك الدولى

اخبار الاقتصاد

البنوك

الاستثمار

التعليم

الصحة




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة