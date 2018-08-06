محيي الدين: البنك الدولى يساند الدول الأفريقية لتنفيذ التنمية المستدامة

شرم الشيخ - عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب

قدم الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، عرضا خلال الاجتماع السنوي للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد بشرم الشيخ تحدث فيه عن أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في أفريقيا وأهم التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والفرص المتاحة، وتناول العرض سبل دعم البرامج المشتركة مع الدول الأفريقية ومساندتها في تنفيذ أجندة ٢٠٣٠.

وتحدث الدكتور محمود محيي الدين خلال مشاركته في الجلسة الختامية للمؤتمر عن مشروع البنك الدولي الجديد "رأس المال البشري"، مستعرضا أبعاد الخطة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس البنك الدولي "جيم كيم" لتطوير رأس المال البشري والتي تتضمن العمل على تطوير المؤشرات التنموية المرتبطة بالعنصر البشري في المجتمعات والذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر في مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزير التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأشار محيي الدين إلى مساندة مجموعة البنك الدولي للدول الأفريقية لتنفيذ برنامج التنمية المستدامة من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدا أهمية تحقيق النمو الشامل المستدام للكافة، خاصة المرأة والشباب من خلال مفهوم محلية التنمية واتباع قواعد ومعايير التقدم في سباق الأمم.











