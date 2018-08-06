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محافظ القليوبية :إنشاء محطة مياه بالمنشأه الكبرى بتكلفة 220 مليون جنيه

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:33 م
محافظ القليوبية :إنشاء محطة مياه بالمنشأه الكبرى بتكلفة 220 مليون جنيه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على إنشاء محطة تنقية كبيرة للمياة الشرب بمدينة بقرية المنشاة الكبرى بمدينة كفر شكر على مساحة 5 أفدنة بسعة انتاجية 45 ألف متر مكعب لخدمة قرى المركز.
 
أضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه المحطة الجديدة سوف تقوم بمعالجة وتنقية المياه من فرع نهر النيل تمهيدا لضخها للأهالى بعد تنقيتها ومرورها بالمراحل المختلفة بقيمة 220 مليون جنيه.
 
وأوضح انه سوف يتم الافتتاح التشغيل على عامان لتصبح المدينة من اكثر المدن تشبعا بمياه الشرب مشيرا أننا نعمل على تسهيل حياة المواطنين فى شتى المجالات.
 
جاء ذالك خلال وضع المحافظ حجر اساس المحطة العملاقة بحضور المهندس خالد عبدالعزيز المشرف عام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر.
 
 
 
 
 
 
 

 


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