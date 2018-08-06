محافظ الإسماعيلية يشهد وقائع الإحتفال بإحياء الذكرى الثالثة لإفتتاح قناة السويس الجديدة

الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الاسماعيلية، فى حضور الإحتفالية الكبيرة التى نظمتها هيئة قناة السويس، بمناسبة الإحتفال بمرورالذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وحضورالمؤتمرالصحفى الموسع الذى عقده، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بمقر مبنى المحاكاة بمناسة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة وبحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وخلال المؤتمر أستعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أهم وأبرز الانجازات التى حققتها هيئة القناة على مدى الأربع سنوات الماضية، كما أستعرض عددا من الأفلام التسجيلية القصيرة التى شملت مراحل إنشاء قناة السويس الجديدة، منذ أن كانت فكرة ومروراً بمراحل التنفيذ الفعلى وما حققته من إنجازات منذ افتتاحها للملاحة، وعلى مدار الأربع سنوات الماضية موثقة بالأرقام الفعلية والمحققة، ومعدلات زيادة الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة .

كما أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، أن عائدات قناة السويس ستتضاعف قبل حلول عام 2023، مشيراً إلى أنه كان من المستهدف تحقيق ضعف الدخل من عائدات قناة السويس بحلول 2023، ولكن الأرقام تشير إلى أننا ربما قبل 2023 نحقق ضعف العائدات الحالية لقناة السويس".

وأضاف أن تكلفة قناة السويس الجديدة بلغت نحو 20 مليار و 417 مليون جنيه، وأن إيرادات العام الحالى تساوى تكلفة حفر القناة الجديدة، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد مرور أكثر من مليار طن بضاعة عبر قناة السويس.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هى منطقة واعدة ومبشرة بالخير لمصر، وأنه خلال عام من الآن سوف تكون المنافس الأول للمناطق الاقتصادية الأخرى على مستوى العالم، حيث يوجد 116 مشروع على الأرض، يتم دراستها بدقة كاملة، وأنه تم وضع مصر على طريق الحرير بالنسبة للصين كأسرع قناة ملاحية، ولذا يجب أن نؤهل أنفسنا لاستقبال السفن العملاقة".