محافظ الأقصر يطالب الأهالى بسرعة التعاقد لتركيب الغاز الطبيعي بمنازلهم

الأقصر – أحمد مرعى

طالب محمد بدر محافظ الأقصر، المواطنين المقيمين فى المناطق التى انتهت بها أعمال توصيل الغاز والمناطق التى تستمر بها الأعمال ولم يتعاقدوا حتى الآن ، سرعة التوجه إلى مراكز التعاقد لإنهاء إجراءات التعاقد، وذلك فى اطار استمرار أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمحافظة الأقصر والتى تجرى على قدم وساق وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة لتغطية المحافظة بالكامل واحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز والتيسير على المواطنين.

وأوضح محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، اليوم، أن نظام الدفع المعمول به فى المحافظة هو نظام تقسيط قيمة مساهمة على أن يكون التعاقد بمبلغ 2160 جنيهاً على 6 سنوات بدون مقدم ويتم تحصيل مبلغ 30 جنيهاً شهرياً ضمن فاتورة الإستهلاك .

وأشار بدر، إلى انه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز فى عدد من المناطق وهى السيول والرواجح والقرنة الجديدة بمدينة القرنة غرب الأقصر ، ونجع بدران وعزبة مهيوب والنجع التحتانى ونجع الهيلتون و البحاروه والشيخ موسى والملقطة والنجع الطويل وأبو الجود بمنطقة الكرنك وغرب طريق الكباش و نجع الحمارة وشوارع كليوباترا والمنشية ( بوابة السوالم ) بمدينة الأقصر .

وتستمر أعمال توصيل الغاز بمناطق المدينة المنورة والتلفزيون والفيروز والعوامية ونجع الصياغ ومشايخ عطية بمدينة الأقصر، ونجع الشيخ ورواج و البياضية بمدينة البياضية، وأضاف أنه ستبدأ أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدن إسنا وأرمنت بمجرد الانتهاء من محطات التغذية الرئيسية بكل مدينة لتوصيل الغاز بالمدن والمراكز والقرى التابعة لها .