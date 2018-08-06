مجلس الأعمال المصرى الكندى يناقش مستقبل المشروعات التعدينية القومية

كتب أحمد أبو حجر

يعقد مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتعاون الدولى ندوة تحت عنوان المشروعات التعدينية القومية إمكانيات وتحديات، بحضور اللواء أركان حرب الدكتور محسن بسادة، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمشروعات التعدينية، وذلك مساء الأربعاء المقبل.

ويأتى اهتمام مجلس الأعمال المصرى الكندى بالمشروعات التعدينية خاصة أن مصر تعلق أملا كبيرة على مواردها الطبيعية فى دعم وتنمية الاقتصاد وزيادة مشاركة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى خاصة فى ظل الفرص الهائلة بالعديد من المناطق، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من من هذه الثروات يقوم جهاز مشروعات الخدمة الزطنية على وضع خطة لتطوير نشاط استكشاف واستخراج المعادن بمفرده أو بالشراكة مع شركات محلية أو عالمية ويهتم بتوفير الخامات اللازمة لمواد البناء والصناعة كونه من الموسسات الوطنية الداعمة للاقتصاد المصرى .