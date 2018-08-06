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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:44 م
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مباحث شبرا تنقذ طفلا من الخطف بمساعدة الأهالى قبل استغلاله بأعمال التسول

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:14 م
مباحث شبرا تنقذ طفلا من الخطف بمساعدة الأهالى قبل استغلاله بأعمال التسول المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث شبرا، بمساعدة الأهالى، فى إنقاذ طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات، من الخطف، وذلك بعد تناهى صوت استغاثته إلى الأهالى، الذين هموا على الفور لإنقاذ الطفل من الخطف على يد عاطل، وتمكن رجال المباحث بمساعدة الأهالى من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق معه.

البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة شبرا، وبصحبته القوة المرافقة أعلى كوبرى الليمون، تنامى إلى سمعه صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تمكن بمعاونة الأهالى من ضبط "أحمد ع"، 25 سنة، عاطل ومقيم قنا  "دون السوابق"، أثناء ركضه مترجلاً وبصحبته طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وبمناقشته اعترف بخطف الطفل أثناء سيره رفقة أهليته بقصد استغلاله فى أعمال التسول، وبسؤال كلا من "محمد شعبان، 28 سنة، تاجر قطع غيار سيارات، و"منار محمد، 22 سنة، ربة منزل، والدي الطفل المجني عليه، اتهموه بالشروع في خطف نجلهما ويدعى "حسين"، 6 سنوات أثناء سيرهم أعلى كوبري الليمون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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