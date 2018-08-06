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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:30 م
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ماكينة رى تقتل فلاحا بالدقهلية.. والنيابة تطلب تشريح الجثة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:09 م
ماكينة رى تقتل فلاحا بالدقهلية.. والنيابة تطلب تشريح الجثة جثة
الدقهلية شريف الديب
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لقى فلاح بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس مصرعه أثناء تشغيل ماكينة رى، جذبت ملابسه داخل الماكينة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعقيد هيثم فتحى حجى مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بعثور أهالى قرية المعصرة، على جثة لشخص بالقرب من ماكينة رى زراعى بالقرية.

على الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد. ع. ا 77 سنة مزارع، ومقيم بقرية المعصرة التابعة لدائرة المركز وبسؤال شقيقة أبو المعاطى 42 سنة، ومقيم بذات القرية.

وقرر أنه أثناء تشغيل شقيقه ماكينة الرى بأرضه الزراعية أمسك جزء من الماكينة عامود الكرنك بجلبابه، ما أدى إلى جذبه بشدة وحدوث إصابته التى أودت بحياته ونقلت الجثة بالإسعاف لمشرحة مستشفى بلقاس المركزى تحت تصرفات النيابة العامة، وكشف تقرير مفتش الصحة عن وجود كدمات وسجحات حول الرقبة ولا يمكن الجزم عن سبب الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى امرت بنقل الجثة إلى مستشفى الدولة بالمنصورة وانتداب الطب الشرعى للتشريح وتصريح بالدفن عقب ذلك وكلفت مباحث المركز بعمل التحريات حول الواقعة.


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