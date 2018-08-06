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لجنة الإنتاج الحربى لتقييم مصانع تدوير القمامة تشيد بمصنع الإسماعيلية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:58 ص
لجنة الإنتاج الحربى لتقييم مصانع تدوير القمامة تشيد بمصنع الإسماعيلية مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة من استشاريي الإنتاج الحربى، والمختصة بتقييم مستوى أداء مصانع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، قد قامت بالمرور الميدانى والمتابعة لمصنع تدوير القمامة والمخلفات بالإسماعيلية، بمنطقة أبوبلح بطريق "الإسماعيلية – السويس" والذى يضم خطى إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا فى الساعة، لاستيعاب ما يزيد عن 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، وينتج نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا، إلى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التى تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.

ويدار المصنع بمعرفة إحدى بيوت الخبرة والشركات الاستثمارية المتخصصة التى تتولى تشغيل وإدارة المصنع وتطبيق المنظومة الجديدة للجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة، وفقا لبروتوكولات التعاون بين المحافظة ووزارة البيئة.

وكانت اللجنة برئاسة كل من المهندس زكريا ناصف والمهندس عبد الرحمن محمد الإستشاريين بقطاع الإنتاج الحربى، وبعد تفقد المصنع والوقوف على مستوى آداء العمل به أشاد أعضاء اللجنة بما شهدوه خلال الزيارة من إنتظام العمل ومستوى الآداء المتميز.

 

مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية (1)
مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية

 

مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية (2)
مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية

 

مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية (3)
مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية

 

 


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