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قائمة جديدة أمام النيابة تضم 16 إرهابيا متهمين فى قضايا عنف

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:31 ص
قائمة جديدة أمام النيابة تضم 16 إرهابيا متهمين فى قضايا عنف الإرهاب - أرشيفية
كتب أحمد متولي
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تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 16 شخصا من المتهمين المتورطين فى عدد من وقائع العنف، المطلوبين من قبل النيابة العامة على ذمة قضايا إرهاب ينظر بعضها أمام محكمة الجنايات حاليا، ينتمون جميعا إلى تنظيم الإخوان الإرهابى.
 
وتضم قائمة المتهمين المعروضين على النيابة العامة، الأسماء الأتية: على عبد القادر على، وإسلام رأفت عبد المحسن، ونور الدين عبد الله على، ومحمد زين الدين سيد محمد، وعبد الباسط شكرى عبد الوهاب، وعمر محمد محمد إبراهيم عمرو، وإسلام محمد نجيب، ويوسف محمد نجيب.
 
وعبد الدايم عبد الله عبد الدايم، ومحمود أحمد محمد عبد الجواد، ومحمد على السيد عطا الله، وإبراهيم أبو زيد على، ومصطفى كامل أحمد على، وإسماعيل محمد يوسف، وأسامة كامل مصطفى، وأحمد محمد سيف الدين.
 
وتولت جهات التحقيق المختصة، استجواب المتهمين فى الوقائع المسندة إليهم فى عدة قضايا مختلفة ترتبط بأعمال عدائية، والإخلال بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
 
 
 
 
 

 


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