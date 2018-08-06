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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:54 ص
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فيديو.. معرض للأزياء السيناوية فى مؤتمر البنوك الافريقية بشرم الشيخ

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:09 ص
فيديو.. معرض للأزياء السيناوية فى مؤتمر البنوك الافريقية بشرم الشيخ معرضا للتراث السيناوى والازياء البدوية
شرم الشيخ عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب
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انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر تجمع البنوك الافريقية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى تنظمه وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والبنك المركزى.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر 40 دولة، وعلى هامش الفعاليات نظمت محافظة جنوب سيناء وعدد من الجمعيات الأهلية معرضا للتراث السيناوى والأزياء البدوية من ملابس وأغطية رأس وأدوات وغيرها .

وقالت إحدى المشاركات فى المعرض إن الأزياء السيناوية تحظى باهتمام الأجانب بشكل كبير ويتم تصنيعها محليا بغرض التسويق، ومن حانب أخر للحفاظ على التراث.

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شرم الشيخ

جنوب سيناء

البنوك الافريقية




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