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الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:09 م
خالد صلاح
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لعدم اهتمام والديها بها..

فتاة تصيب نفسها وتدعى اغتصابها انتقاما من أسرتها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:40 م
فتاة تصيب نفسها وتدعى اغتصابها انتقاما من أسرتها محكمة -أرشيفية
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باشرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة،  التحقيق في واقعة اتهام فتاة  مجهولين باختطافها والتعدي عليها جنسيا بالتجمع الخامس بسبب خلافات عائلية مع والديها.
 
والبداية كانت بورود بلاغ  لقسم شرطة التجمع الخامس من مستشفى الجوي، تفيد استقبالها "م.أ.م.ف"، 24 سنة، طالبة ومصابة بخدوش سطحية بالساعدين والذراعين والفخذ، إثر إدعاء اختطافها والتعدي عليها من قبل آخرين.
 
وبالانتقال وسؤالها قررت أنه عقب قيامها بسحب مبلغ مالي 6 آلاف جنيه، من ماكينة الصراف الآلي، بمول كايرو فيستيفال، وحال سيرها أمام المول فوجئت بقيام شخصين بتتبعها، ثم فقدت الوعي وعقب إفاقتها اكتشفت حدوث إصابتها المشار إليها، وسرقة المبلغ المالي وهاتفها المحمول ولم تتهم أو تشتبه أحد بارتكاب الواقعة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة الواقعة، وباستجوابها أمام سرايا النيابة اعترفت باختلاقها الواقعة وافتعال ما بها من إصابات باستخدام ساعة يد بسبب مرورها بضائقة نفسية، لخلافات عائلية بينها وبين والديها لعدم اهتمامهما بها.
 
 
 

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