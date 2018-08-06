عضة "حمار" تنهى حياة طفل بحى الضواحى فى بورسعيد

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعة بسبب عقر حمار له، بمنطقة القابوطى بلوك 6 بحى الضواحى ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.