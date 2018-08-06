عضة "حمار" تنهى حياة طفل بحى الضواحى فى بورسعيد

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعة بسبب عقر حمار له، بمنطقة القابوطى بلوك 6 بحى الضواحى ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع الطفل إسلام 3 سنوات متأثرا بقطع بأوردة العنق والشريان السباتى نتيجة عقر حمار له، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من أسباب الوفاة لمباشرة التحقيق.
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