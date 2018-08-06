طلاب جامعة كفر الشيخ يتدربون على الكشف عن الآثار بتل الفراعين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، الأعمال التي يقوم بها وفد طلاب الدراسات العليا بالجامعة المشارك فى المشروع الميدانى البحثى والأكاديمى لأعمال التنقيب عن الآثار والحفائر العلمية بمنطقة آثار تل الفراعين "بوتو" بمحافظة كفر الشيخ. مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نموذج التعاون بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الآثار المصرية.

وصرح الدكتور ماجد القمرى بأن المشروع يهدف إلى تدريب الخريجين وإكسابهم مهارات مهنية بالإضافة إلى المهارات الأكاديمية تساعدهم فى التوظيف فى إطار إستراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أعلنها الرئيس السيسى فى توصيات مؤتمر شباب الجامعات السادس واهتمام الجامعة بالتعليم التطبيقى.

وأضاف أنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد من خلال التصوير الفضائى فى رسم الخرائط والتحليل الآثارى ودمجها مع نظم المعلومات الجغرافية لنظم وتحليل المعلومات المكانية للكشف عن الآثار.

وجدير بالذكر أن التصوير الجوى يعد وسيلة حديثة تستخدم فى الكشف ورسم الخرائط والتحليل الأثرى.