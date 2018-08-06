video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب جامعة كفر الشيخ يتدربون على الكشف عن الآثار بتل الفراعين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:57 م
طلاب جامعة كفر الشيخ يتدربون على الكشف عن الآثار بتل الفراعين جانب من التدريب
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تابع الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ،  الأعمال التي يقوم بها وفد طلاب الدراسات العليا بالجامعة المشارك فى المشروع الميدانى البحثى والأكاديمى لأعمال التنقيب عن الآثار والحفائر العلمية بمنطقة آثار تل الفراعين "بوتو" بمحافظة كفر الشيخ. مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نموذج التعاون بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الآثار المصرية.

وصرح الدكتور ماجد القمرى بأن المشروع يهدف إلى تدريب الخريجين وإكسابهم مهارات مهنية بالإضافة إلى المهارات الأكاديمية تساعدهم فى التوظيف فى إطار إستراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أعلنها الرئيس السيسى فى توصيات مؤتمر شباب الجامعات السادس واهتمام الجامعة بالتعليم التطبيقى.

وأضاف أنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد من خلال التصوير الفضائى فى رسم الخرائط والتحليل الآثارى ودمجها مع نظم المعلومات الجغرافية لنظم وتحليل المعلومات المكانية للكشف عن الآثار.

وجدير بالذكر أن التصوير الجوى يعد وسيلة حديثة تستخدم فى الكشف ورسم الخرائط والتحليل الأثرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاء كلية جديدة للحقوق بالجامعة

تل الفراعين

جامعه كفر الشيخ

طلاب الدراسات العليا

التنقيب عن الأثار

محافظزة كغفر الشيخ




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة