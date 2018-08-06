ضبط 3 موظفين استولوا على 66 ألف جنيه من مساعدات "تكافل وكرامة" بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط موظف بإدارة التضامن الاجتماعى، وموظف بمديرية الشئون الاجتماعية، ووكيل مكتب بريد المزالوة، لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، والخاصة بمساعدات صندوق التكافل والكرامة.

وتعود أحداث الواقعة، عقب تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بقيام 3 موظفين بالتضامن الاجتماعى والبريد بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق من الفيزا كارد التى لم يتم العثور على عناوين أصحابها وصرف مستحقاتها لأنفسهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، والمقدم راشد سالم مفتش الإدارة، وبفحص الواقعة تبين قيام "إبراهيم م ص س" 45 سنة موظف بإدارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، و"محمد ا ع س" 34 سنة موظف بمديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج، و"خالد م ح ا" 50 سنة وكيل مكتب بريد المزالوة، ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، والخاصة بمساعدات صندوق التكافل والكرامة، حيث بلغت جملتها " 66.502" جنيهاً عن طريق قيام الأول بإستغلال موقعه الوظيفى والحصول على "15" فيزا من وحدة قرية أدفا الاجتماعية، وتسليمها للثانى وقيام الثالث بعملية الصرف

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتعهدوا برد المبالغ وقيد المحضر برقم 4508 إدارى المركز لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.