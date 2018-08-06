ضبط ثلاثة عاطلين بكمية من الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة والخصوص

القليوبية نيفين طه

نفذت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بالخصوص وشبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط 3عاطلين بكمية من الأقراص المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بالبؤر المتاخمة بالسكان بنطاق الخصوص وشبرا الخيمة، وأسفر ت الحملة عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة.