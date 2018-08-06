صور.. وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجيرى لبحث مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية

كتب ــ زكى القاضى

استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد منصور محمد دان على وزير الدفاع النيجيري والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاء موسعاً تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في مقدمتها الحرب على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تم بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات.

وأكد الفريق أول محمد زكى على عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من مصر ونيجيريا، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه، أعرب وزير الدفاع النيجيرى عن تقديره الكامل لمصر حكومة وشعباً، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار، مشيداً بنجاحات القوات المسلحة المصرية في دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع الوطن .

حضر اللقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير نيجيريا بالقاهرة.







