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صور.. ننشر تفاصيل ظبط 3.4 كيلو كوكايين مع راكبتين قادمتين من أفريقيا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:58 م
صور.. ننشر تفاصيل ظبط 3.4 كيلو كوكايين مع راكبتين قادمتين من أفريقيا كوكايين داخل باروكة
كتب أحمد مصطفى
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وجهت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة ضربة موجعة لتجار المخدرات والشبكات الدولية التى تحاول ضرب الشباب المصرى.

 

والبداية كانت مع معلومة وصلت لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام عدد من المهربين بالتجهيز لعملية جلب مخدرات قادمة إلى مصر من إحدى الدول الأفريقية بصحبة راكبة وذلك من خلال مطار القاهرة الدولى، وعلى الفور تحرك رجال مكافحة المخدرات وتم التعامل مع المعلومة حسب ما تنص التعليمات الأمنية وجرى إعداد خطة محكمة تقوم على إحكام ورصد كافة الرحلات القادمة.

 

وبمتابعة ركاب الرحلة رقم 452 التى تاتى 1,45 صباحا شك رجال مكافحة المخدرات فى أحدى الراكبات وتحمل جنسية دولة شيلى وتبلغ من العمر 47 عاما وتبين أنها تدعى لورا كاروسا، وبتفتيشها ووضع حقائبها لم يتبين وجود أية ممنوعات بحقائب السفر الخاصة بها وبفحصها بمعرفة إحدى السيدات لفت الانتباه "باروكة شعر" ترتديها وبفحص الباروكة تبين بأنها بها انتفاخات دائرية غير طبيعية وبعد قيام الركاب بنزعها من على رأسها تبين وجود تجويف داخلها يحمل داخل 3 أكياس أسطوانية تم تثبيتها بغطاء شفاف ووضع بها كمية من معجون مخدر الكوكايين الخام وزنت 1200 جرام.

 

وتم مواجهة الراكبة بالمضبوطات وتم تحرير محضر وعرض الراكبة على السلطات المسئولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونجح رجال مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة فى ضبط الراكبة جاسيكا لورين تحمل جنسية دولة بارجواى مواليد عام 1996

 

وبتفتيش حقائب الراكبة ووضعها على جهاز “ الإكس راى” لم يتم العثور على أى ممنوعات داخل حقائبها وبعد تفتيشها ذاتيا وجد ارتدائها شورت تخسيس أسود أسفل البنطلون الذى ترتديه وقد قامت بوضع عدد 2 لفافة مستطيلة الشكل بأوراق كربون سوداء اللون وقامت بتثبيت اللفافتين على جسمها بمادة لاصقة وبعد الكشف عن اللفاتين وجد داخلهما مسحوق الكوكايين وزنت 2كيلو و200 جرام خام، وتم مواجهة الراكبة بما تم ضبطه ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد تحرير المحضر اللازم.

 
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مطار القاهرة

مكافحة المخدرات




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