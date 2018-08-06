صور.. مميش ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدون افتتاح نادى واحة 6 أغسطس

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

شارك اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى حضور مراسم افتتاح نادى "واحة 6 أغسطس"، والذى افتتحه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونائبه الفريق أسامة ربيع وجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة فى إطار الاحتفالات بمرور الذكرى الثالثة على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وأقيم النادى على مساحة إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع ويضم حمام سباحة أوليمبى وصالة جيمانيزيم وحمامات ساونا رجالى وحريمى على أرقى مستوى وقاعة أفراح كبرى وقاعات للطعام وكافتيريات وملاعب أطفال صديقة للبيئة ومبنى إدارى متكامل وقد قام بالتنفيذ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويعد هذا النادى صرحًا إضافيًا جديدًا لخدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها والعاملين بهيئة قناة السويس.