video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مميش ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدون افتتاح نادى واحة 6 أغسطس

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:28 م
صور.. مميش ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدون افتتاح نادى واحة 6 أغسطس مميش ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحون نادى واحة 6 أغسطس
الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى
إضافة تعليق
شارك اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى حضور مراسم افتتاح نادى "واحة 6 أغسطس"، والذى افتتحه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونائبه الفريق أسامة ربيع وجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة فى إطار الاحتفالات بمرور الذكرى الثالثة على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
 
وأقيم النادى على مساحة إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع ويضم حمام سباحة أوليمبى وصالة جيمانيزيم وحمامات ساونا رجالى وحريمى على أرقى مستوى وقاعة أفراح كبرى وقاعات للطعام وكافتيريات وملاعب أطفال صديقة للبيئة ومبنى إدارى متكامل وقد قام بالتنفيذ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
ويعد هذا النادى صرحًا إضافيًا جديدًا لخدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها والعاملين بهيئة قناة السويس.
 
 
IMG_8807
 

IMG_8810
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: قناة السويس حققت 219 مليار جنيه وسجلت عبور 52199 سفينة فى 3 سنوات

مهاب مميش: 600 مليون دولار زيادة فى إيرادات قناة السويس

قناه السويس

مهاب مميش

يس طاهر

محافظ الاسماعيليه

نادى واجه 6 اغسطس




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة