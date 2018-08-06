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صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى والكنائس

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:35 م
صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى والكنائس جانب من الجولة
الغربيه محمد طارق
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قام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم، بجولة تفقدية للكنائس خدمات تأمين المسجد الأحمدى ومتابعة الإجراءات والتعليمات التى اتخذت لمراجعة عملية تأمين الكنائس والمسجد الأحمدى والتأكيد على القائمين بمتابعة كاميرات المراقبة للنواحى الفنية .

 

ووجه مدير الأمن إدارة المرور التأكيد من الحفاظ على الحرم الأمن بمحيط الكنائس من جميع الاتجاهات بمسافة 150 متر تقريبا، ووضع السدادات الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الكنائس، وتسير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون.

 

كما شدد على دقة فحص كافة المترددين على الكنائس، ودقة ملاحظة المارة، وعدم ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس تنسيقا ومسئولية والتنسيق مع مسئولى الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائى على المداخل لفحص السيدات المترددات عليهم، التزام القوات بارتداء الصدر الواقى من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

 

واختتم "حسونة"، بجولة تفقدية لقسم ثان المحلة، موجهًا الضباط بحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم والبعد عن مواقف الإثارة ثم قام بتفقد الحالة الأمنية بشوارع مدينة المحلة .

مدير امن الغربية يتفقد الحاله المروريه بالمحله
مدير امن الغربية يتفقد الحاله المروريه بالمحله

 

مدير امن الغربية يتفقد قسم ثان المحله
مدير امن الغربية يتفقد قسم ثان المحله

 

مدير أمن الغربيه يتفقد الحاله المروريه بالمحله_1
مدير أمن الغربيه يتفقد الحاله المروريه بالمحله_1

 

مدير أمن الغربيه يتفقد خدمات المسجد الأحمدي
مدير أمن الغربيه يتفقد خدمات المسجد الأحمدي

 

مدير أمن الغربيه يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدي
مدير أمن الغربيه يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدي

 

مدير أمن الغربيه يتفقد قسم ثان المحله_1
مدير أمن الغربيه يتفقد قسم ثان المحله_1

 


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