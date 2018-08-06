صور.. مجلس مدينة إسنا ينفذ توسيع الطريق السريع الأقصر – أسوان الزراعى

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وأجهزته التنفيذية، توسعة الطريق السريع الأقصر- أسوان الزراعى الشرقي، بداية من كمين إسنا المرورى وصولاً إلى ميدان المحطة وتطويره وتجميله ليكون مظهره حضارياً ومتنفساً للأهالى.

وأضاف رئيس المركز، في بيان صحفي، أن ذلك يأتى فى إطار الخطة التى تم وضعها لفتح محاور جديدة، وضمن توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر بشأن إجراءات توسعات للطرق العامة والسريعة وإنشاء أماكن انتظار للمواطنين بعد تطويرها وتجميلها.