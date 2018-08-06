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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:28 م
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صور.. فلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية إسرائيلية من دخول قريتهم أثناء مظاهرة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:13 م
صور.. فلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية إسرائيلية من دخول قريتهم أثناء مظاهرة أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال
كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب
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شهدت قرية بردلة فى الضفة الغربية، اليوم الاثنين، احتشاد المئات من أبنائها، والذين تظاهروا ضد نقص المياة فى القرية.

أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال
أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال

وقد شهدت المظاهرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث تمكن المتظاهرون من منع سيارة من المرور إلى القرية أثناء المظاهرة.

أعلام الفلسطينيون تتصدر المشهد
أعلام الفلسطينيون تتصدر المشهد
أعلام فلسطين ترتفع فوق سيارة قوات الاحتلال
أعلام فلسطين ترتفع فوق سيارة قوات الاحتلال
الفلسطينيون يعلنون النصر فى نهاية معركتهم
الفلسطينيون يعلنون النصر فى نهاية معركتهم
المتظاهرون الفلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية من الدخول إلى قريتهم أثناء مظاهرة
المتظاهرون الفلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية من الدخول إلى قريتهم أثناء مظاهرة
المتظاهرون الفلسطينيون
المتظاهرون الفلسطينيون
فلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية إسرائيلية من دخول قريتهم
فلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية إسرائيلية من دخول قريتهم
متظاهرون يحتفون بنجاحهم فى منع سيارة عسكرية من دخول القرية
متظاهرون يحتفون بنجاحهم فى منع سيارة عسكرية من دخول القرية

 


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