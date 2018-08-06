صور.. فلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية إسرائيلية من دخول قريتهم أثناء مظاهرة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب

شهدت قرية بردلة فى الضفة الغربية، اليوم الاثنين، احتشاد المئات من أبنائها، والذين تظاهروا ضد نقص المياة فى القرية.



أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال

وقد شهدت المظاهرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث تمكن المتظاهرون من منع سيارة من المرور إلى القرية أثناء المظاهرة.



أعلام الفلسطينيون تتصدر المشهد



أعلام فلسطين ترتفع فوق سيارة قوات الاحتلال



الفلسطينيون يعلنون النصر فى نهاية معركتهم



المتظاهرون الفلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية من الدخول إلى قريتهم أثناء مظاهرة



المتظاهرون الفلسطينيون



فلسطينيون يمنعون سيارة عسكرية إسرائيلية من دخول قريتهم