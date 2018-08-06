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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:48 م
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صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر حديقة فريال التاريخية ببورسعيد

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:16 م
صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر حديقة فريال التاريخية ببورسعيد جانب من انتشار القمامة
بورسعيد - السيد فلاح
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حاصرت القمامة، حديقة فريـال التاريخية فى محافظة بورسعيد، والتى كانت محط اهتمام العالم، بعد شهدت حفل افتتاح قناة السويس الأسطورى بحضور أمراء وملوك العالم عام 1869.
 
 
وشهدت حديقة فريـال التاريخية ببورسعيد، منصة الحفل المهيب الذي أقيم في نوفمبر 1869 لافتتاح قناة السويس، وحضرته الإمبراطورة الفرنسية أوجيني بصحبة الخديو إسماعيل بجانب لفيف من زعماء العالم، وسط احتفال عالمى مهيب حضره كافة فنانى ومبدعى العالم.
 
 
وتضم الحديقة العديد من الأشجار والنباتات النادرة التى يتراوح أعمارها من 70 سنة إلى 100 سنة مثل شجر الكافور، والحور، والتاكسيديوم، والبوسينا، وغيرها، مما أضفي عليها بعدًا تاريخيًا.
 

 

 


 

 


 

 


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