صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر حديقة فريال التاريخية ببورسعيد

وشهدت حديقة فريـال التاريخية ببورسعيد، منصة الحفل المهيب الذي أقيم في نوفمبر 1869 لافتتاح قناة السويس، وحضرته الإمبراطورة الفرنسية أوجيني بصحبة الخديو إسماعيل بجانب لفيف من زعماء العالم، وسط احتفال عالمى مهيب حضره كافة فنانى ومبدعى العالم.

وتضم الحديقة العديد من الأشجار والنباتات النادرة التى يتراوح أعمارها من 70 سنة إلى 100 سنة مثل شجر الكافور، والحور، والتاكسيديوم، والبوسينا، وغيرها، مما أضفي عليها بعدًا تاريخيًا.