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صور.. أمن القاهرة يطارد الإشغالات أعلى الكبارى وضبط 26 بائعا و20 عربة مأكولات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:59 م
صور.. أمن القاهرة يطارد الإشغالات أعلى الكبارى وضبط 26 بائعا و20 عربة مأكولات حملات إزالة الاشغالات
كتب إبراهيم أحمد
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الموسعة التى شملت عددا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

 

حملات ازالة الاشغالات اعلى الكبارى وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات (1)

 

 

حملات ازالة الاشغالات اعلى الكبارى وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات (2)
 

 

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمخالفات، وتحقيق الانضباط بالمناطق الهامة والحيوية بالعاصمة، وذلك فى ضوء ما تلاحظ من قيام عدد من الباعة الجائلين وعربات المأكولات بافتراش الكبارى مما يتسبب فى انتظار السيارات أعلى الكبارى الأمر الذى يترتب عليه حدوث كثافات وإعاقات مرورية.

 

حملات ازالة الاشغالات اعلى الكبارى وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات (3)

 
حملات ازالة الاشغالات اعلى الكبارى وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات (4)
 

واستهدفت الإدارة العامة لمرور القاهرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق بعدة حملات مكبرة نهارية وليلية للقضاء على هذه الظاهرة، على مستوى كافة الكبارى على مستوى العاصمة ومنها (قصر النيل – عباس – كوبري الجامعة – محور المنيب – 15 مايو) والشوارع الرئيسية المؤدية لكلا منهم.

 

وأسفرت الحملات فى مجال المرافق عن تنفيذ 121 إزالة إدارية، 31 إشغال طريق، 26 بائع جائل، 10 عربة مأكولات، 2 عدم حمل شهادة صحية، 38 محضر تلوث بيئة، 10 تروسيكل لبيع الموز، وفى مجال المرور تم ضبط  24 مخالفة كلبش، 54 تعطيل حركة المرور، 12 سحب تراخيص، 147 مخالفة على مخالفات نموذج 125، 2 سير عكس الاتجاة ، 10 حجز توك توك  ، 2 حجز مركبات  .

 

حملات ازالة الاشغالات اعلى الكبارى وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات (5)
 

 

حملات ازالة الاشغالات اعلى الكبارى وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات (6)
 

 


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