صحيفة تكشف طلب فيسبوك من بنوك أمريكية بيانات مالية للمستخدمين

رويترز

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة أن فيسبوك طلبت من بنوك أمريكية كبيرة إشراكها في البيانات المالية التفصيلية لعملائها فى إطار جهودها لتقديم خدمات جديدة للمستخدمين .

وبحسب التقرير، تشمل البيانات المالية المطلوبة من البنوك معاملات البطاقات وأرصدة الحسابات الجارية.

وقالت الصحيفة إن فيسبوك، التى تحاول تعميق مشاركة المستخدمين، طلبت من جيه. بى مورجان تشيس وويلس فارجو وسيتى جروب ويو.اس بنكورب مناقشة عروض محتملة يمكن أن تستضيفها لعملاء البنوك على تطبيق التراسل الفورى فيسبوك ماسنجر.

وقالت شركة التواصل الاجتماعى إنها لن تستخدم البيانات المصرفية لأغراض الاستهداف الدعائى ولن تتقاسمها مع أطراف ثالثة.