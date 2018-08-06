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الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:17 م
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صحيفة تكشف طلب فيسبوك من بنوك أمريكية بيانات مالية للمستخدمين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:33 م
صحيفة تكشف طلب فيسبوك من بنوك أمريكية بيانات مالية للمستخدمين فيس بوك
رويترز
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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة أن فيسبوك طلبت من بنوك أمريكية كبيرة إشراكها في البيانات المالية التفصيلية لعملائها فى إطار جهودها لتقديم خدمات جديدة للمستخدمين .
 
وبحسب التقرير، تشمل البيانات المالية المطلوبة من البنوك معاملات البطاقات وأرصدة الحسابات الجارية.
 
وقالت الصحيفة إن فيسبوك، التى تحاول تعميق مشاركة المستخدمين، طلبت من جيه. بى مورجان تشيس وويلس فارجو وسيتى جروب ويو.اس بنكورب مناقشة عروض محتملة يمكن أن تستضيفها لعملاء البنوك على تطبيق التراسل الفورى فيسبوك ماسنجر.
 
وقالت شركة التواصل الاجتماعى إنها لن تستخدم البيانات المصرفية لأغراض الاستهداف الدعائى ولن تتقاسمها مع أطراف ثالثة.
 
 

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بنوك امريكية

فيس بوك

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