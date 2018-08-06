صحة بنى سويف: 1700 مواطن ترددوا على وحدات الفيروسات السبعة بالقرى

بنى سويف : هانى فتحى

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن 1700 مواطن ترددوا على وحدات الفيروسات السبعة المتواجدة داخل الوحدات الصحية الريفية بمراكز المحافظة للكشف على الإصابة بفيروس سى وإجراء المسح الشامل والتحاليل اللازم تجاه المرض وتوفير العلاج اللازم لمن تثبت إيجابية المرض لدية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر أن وحدة الفيروسات بمستشفى قوى الميمون بمركز الواسطى استقبلت 450 مواطنًا، فيما زار 370 مواطنًا وحدة الفيروسات بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، كما استقبلت وحدة فيروسات قرية أشمنت مركز ناصر 121 وزار 239 مواطنًا وحدة فيروسات قرية بقرية شاطر زاده بمركز اهناسيا، 135 مواطنًا بوحدة فيروسات قرية طنسا بمركز ببا، 173 مواطنًا وحدة فيروسات قرية مازوره بمركز سمسطا، 161 مواطنًا بالمركز الطبى بقرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف.