شركة مياه القناة تزيل مياه الرشح بجوار مقابر السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، أنه يتم حاليا إزالة مياه الرشح من جوار مقابر السويس، بتواجد المهندس خالد عفيفى رئيس قطاع السويس، والمهندس حمدي عبد الله عضو مجلس الإدارة عن القطاع، ورئيس حي الأربعين.

وأشار عزب فى بيان له اليوم، إلى أنه تم إزالة كميات كبيرة من مياه الرشح، والتى تم رفعها من المنطقة، وسوف تتواصل الأعمال حتى الانتهاء من كميات المياه المتراكمة من خلال العاملين بالموقع، وفريق عمل من الشركة من فنيين وسائقين باستخدام سيارة السيول والونش وطلمبة 4 بوصة.