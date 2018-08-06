سفارة ماليزيا بالقاهرة: 40 منحة دراسية جامعية للطلاب المصريين

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أعلنت سفارة ماليزيا بالقاهرة، تقديم 40 منحة دراسية للطلاب المصريين المتميزين فى جامعة (يو سى إس آى) الماليزية أحد أفضل الجامعات فى ماليزيا.

وقال محمد حنيف عبدالرحمن سفير ماليزيا بالقاهرة، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن وزارة التعليم الماليزية تسعى لاستضافة 200 ألف طالب من دول أخرى بحلول عام 2020، مضيفا أن بلاده تقدم تعليما دوليا عالى الجودة يتبع أعلى معايير التعليم الدولية، فالتعليم الماليزى يحل فى المركز الـ 25 على مستوى العالم فيما تحتل الجامعات الماليزية المركز السابع فى تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

وأضاف عبدالرحمن، أن التعليم فى ماليزيا منخفض التكلفة مقارنة بدول أخرى حيث أن تكلفة التعليم والدراسة فى كلية إدارة الأعمال تبلغ 9 آلاف دولار فى العام وهو أقل بكثير من الدول التى تقدم نفس البرامج التعليمية، كما أن ماليزيا دولة تعددية وترحب بالزوار من كافة دول العالم.

ومن جانبه .. أشار نائب رئيس جامعة (يو سى إس آى) ويلى تان إلى أن الجامعة تسعى لتقديم فرصة للطلاب المتميزين للحصول على تجربة تعليمية متكاملة من خلال برامج التعيين التعاونى والتى تتضمن التعاون مع 4 آلاف من الشركات الكبرى، وهو ما يتيح فرصة أكبر للخريجين للعمل؛ نتيجة امتلاكهم خبرة للعمل فى بيئة تتعلق بمجالات دراستهم وأهدافهم المهنية.

وقال إنه يتاح للطلاب التقديم فى كليات الطب والصيدلة والتمريض والهندسة والموسيقى والتربية والفنون الجميلة، وذلك حتى يوم 27 أغسطس الجارى.

وتحتل جامعة (يو سى إس آى) الماليزية المركز 481 بين الجامعات على مستوى العالم، كما حصلت على تصنيف أكبر جامعة فى آسيا (QS) لعام 2018.