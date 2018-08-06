video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفارة ماليزيا بالقاهرة: 40 منحة دراسية جامعية للطلاب المصريين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:15 م
سفارة ماليزيا بالقاهرة: 40 منحة دراسية جامعية للطلاب المصريين رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت سفارة ماليزيا بالقاهرة، تقديم 40 منحة دراسية للطلاب المصريين المتميزين فى جامعة (يو سى إس آى) الماليزية أحد أفضل الجامعات فى ماليزيا.

وقال محمد حنيف عبدالرحمن سفير ماليزيا بالقاهرة، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن وزارة التعليم الماليزية تسعى لاستضافة 200 ألف طالب من دول أخرى بحلول عام 2020، مضيفا أن بلاده تقدم تعليما دوليا عالى الجودة يتبع أعلى معايير التعليم الدولية، فالتعليم الماليزى يحل فى المركز الـ 25 على مستوى العالم فيما تحتل الجامعات الماليزية المركز السابع فى تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

وأضاف عبدالرحمن، أن التعليم فى ماليزيا منخفض التكلفة مقارنة بدول أخرى حيث أن تكلفة التعليم والدراسة فى كلية إدارة الأعمال تبلغ 9 آلاف دولار فى العام وهو أقل بكثير من الدول التى تقدم نفس البرامج التعليمية، كما أن ماليزيا دولة تعددية وترحب بالزوار من كافة دول العالم.

ومن جانبه .. أشار نائب رئيس جامعة (يو سى إس آى) ويلى تان إلى أن الجامعة تسعى لتقديم فرصة للطلاب المتميزين للحصول على تجربة تعليمية متكاملة من خلال برامج التعيين التعاونى والتى تتضمن التعاون مع 4 آلاف من الشركات الكبرى، وهو ما يتيح فرصة أكبر للخريجين للعمل؛ نتيجة امتلاكهم خبرة للعمل فى بيئة تتعلق بمجالات دراستهم وأهدافهم المهنية.

وقال إنه يتاح للطلاب التقديم فى كليات الطب والصيدلة والتمريض والهندسة والموسيقى والتربية والفنون الجميلة، وذلك حتى يوم 27 أغسطس الجارى.

وتحتل جامعة (يو سى إس آى) الماليزية المركز 481 بين الجامعات على مستوى العالم، كما حصلت على تصنيف أكبر جامعة فى آسيا (QS) لعام 2018.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة ماليزيا تطلب عامل نظافة للعمل مقابل ما يقرب من 12 ألفا و600 جنيه مصرى

سفارة ماليزيا: 500 طالب ماليزى يدرسون بجامعة الاسكندرية

سفاره ماليزيا بالقاهره

القاهره

ماليزيا

منح دراسيه فى ماليزيا

الجامعات الماليزيه




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة