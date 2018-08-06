video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفارة روسيا بواشنطن: الخارجية الأمريكية تنتهج دبلوماسية "الصوت العالى"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:14 ص
سفارة روسيا بواشنطن: الخارجية الأمريكية تنتهج دبلوماسية "الصوت العالى" بوتين وترامب
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عن أسفها بشأن المعلومات المتعلقة باستدعاء القائم بالأعمال المؤقت لروسيا فى الولايات المتحدة دميترى جيرنوف إلى وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنزلق إلى ما وصفته بـ "دبلوماسية الصوت العالى".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته السفارة : " الوزارة طلبت من دبلوماسينا الرد على التدخل الروسى العدوانى، فى الشؤون الداخلية الأمريكية .. ما هو نوع الإجابة التى يمكن أن يجرى الحديث عنها، إذا كان موضوع التهم نفسه غير موجود من حيث المبدأ؟ فعلى مدار العامين الماضيين، قمنا وبصورة متكررة، وعلى جميع المستويات الممكنة، بكشف التناقض المطلق لمثل هذه التلميحات، ولم يتم تقديم دليل واحد على ما ورد…".

وأضاف البيان " لا يسعنا إلا أن نأسف لحقيقة أن وزارة الخارجية تنزلق مرة أخرى إلى (دبلوماسية الصوت العالى).. فى الواقع، اتضح أن وزارة الخارجية تتعامل مع تلك القوى فى المؤسسة الأمريكية التى تدير وفقا لمصلحتها الخاصة موضوع "تدخل روسيا" فى العمليات السياسية فى الولايات المتحدة ".

واختتمت السفارة بيانها قائلة " ندعو زملاءنا الأمريكيين، إلى تركيز جهودهم على العمل المهنى والاحترام المتبادل لتحقيق الاستقرار وتطبيع العلاقات بين بلدينا، وفى هذا بالذات نرى مهمة السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة."

وفى وقت سابق، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت - فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوم الأحد الماضى - أن مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية والأوروبية الأسيوية ويس ميتشل، استدعى جيرنوف، بصدد اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية ضد روسيا حول "الدعاية العدوانية"، وكانت الولايات المتحدة قد طالبت روسيا فى وقت سابق أن تتوقف عن التدخل فى شؤون البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة روسيا بواشنطن تستفتى متابعيها على إغلاق القنصلية الأمريكية

الصحف العالمية اليوم.. انخفاض التضخم فى مصر انعكاس للإصلاحات الاقتصادية.. وضع القاهرة كمستورد للغاز سيتغير قريبا.. تسمية شارع سفارة روسيا بواشنطن باسم معارض قتل عام 2015.. وملياردير روسى يقاضى مدير حملة ترامب

سفارة روسيا بواشنطن: أمريكا تضغط على الصحفيين للتعاون مع الأجهزة الأمنية

روسيا

امريكا

الخارجيه الامريكيه

سفارة روسيا بواشنطن




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة