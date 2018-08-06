سفارة روسيا بواشنطن: الخارجية الأمريكية تنتهج دبلوماسية "الصوت العالى"

موسكو (أ ش أ)

أعربت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عن أسفها بشأن المعلومات المتعلقة باستدعاء القائم بالأعمال المؤقت لروسيا فى الولايات المتحدة دميترى جيرنوف إلى وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنزلق إلى ما وصفته بـ "دبلوماسية الصوت العالى".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته السفارة : " الوزارة طلبت من دبلوماسينا الرد على التدخل الروسى العدوانى، فى الشؤون الداخلية الأمريكية .. ما هو نوع الإجابة التى يمكن أن يجرى الحديث عنها، إذا كان موضوع التهم نفسه غير موجود من حيث المبدأ؟ فعلى مدار العامين الماضيين، قمنا وبصورة متكررة، وعلى جميع المستويات الممكنة، بكشف التناقض المطلق لمثل هذه التلميحات، ولم يتم تقديم دليل واحد على ما ورد…".

وأضاف البيان " لا يسعنا إلا أن نأسف لحقيقة أن وزارة الخارجية تنزلق مرة أخرى إلى (دبلوماسية الصوت العالى).. فى الواقع، اتضح أن وزارة الخارجية تتعامل مع تلك القوى فى المؤسسة الأمريكية التى تدير وفقا لمصلحتها الخاصة موضوع "تدخل روسيا" فى العمليات السياسية فى الولايات المتحدة ".

واختتمت السفارة بيانها قائلة " ندعو زملاءنا الأمريكيين، إلى تركيز جهودهم على العمل المهنى والاحترام المتبادل لتحقيق الاستقرار وتطبيع العلاقات بين بلدينا، وفى هذا بالذات نرى مهمة السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة."

وفى وقت سابق، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت - فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوم الأحد الماضى - أن مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية والأوروبية الأسيوية ويس ميتشل، استدعى جيرنوف، بصدد اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية ضد روسيا حول "الدعاية العدوانية"، وكانت الولايات المتحدة قد طالبت روسيا فى وقت سابق أن تتوقف عن التدخل فى شؤون البلاد.