زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها بسبب خلافات أسرية بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

دفعت الخلافات الزوجية ربة منزل إلى الاستعانة بشقيقها لقتل زوجها بالصف، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وزوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية، مما دفعها للاستعانة بشقيقها للتشاجر معه، حيث سدد له شقيق الزوجة طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.