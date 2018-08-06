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الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:14 م
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زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها بسبب خلافات أسرية بالصف

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:55 م
زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها بسبب خلافات أسرية بالصف حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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دفعت الخلافات الزوجية ربة منزل إلى الاستعانة بشقيقها لقتل زوجها بالصف، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وزوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية، مما دفعها للاستعانة بشقيقها للتشاجر معه، حيث سدد له شقيق الزوجة طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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