روحانى: لا يمكن الوثوق بأمريكا وترامب يريد انشقاقا داخليا فى إيران

رويترز

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الاثنين، إن طهران قد تجرى محادثات مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن أنها جديرة بالثقة بعد أن انسحبت من الاتفاق النووى وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف "روحانى" فى كلمة نقلها التلفزيون الرسمى، نفضل دائما الدبلوماسية والمحادثات، لكن المحادثات تتطلب الأمانة، والولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على طهران وتنسحب من الاتفاق النووي (الموقع فى 2015) ثم تريد إجراء محادثات معنا.

وأفاد "روحانى" أن دعوة ترامب لإجراء محادثات مباشرة للاستهلاك المحلى تهدف إلى إثارة انقسام والفوضى داخل إيران.