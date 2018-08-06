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روحانى: لا يمكن الوثوق بأمريكا وترامب يريد انشقاقا داخليا فى إيران

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:35 م
روحانى: لا يمكن الوثوق بأمريكا وترامب يريد انشقاقا داخليا فى إيران الرئيس الإيرانى - حسن روحانى
رويترز
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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الاثنين، إن طهران قد تجرى محادثات مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن أنها جديرة بالثقة بعد أن انسحبت من الاتفاق النووى وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
 
وأضاف "روحانى" فى كلمة نقلها التلفزيون الرسمى، نفضل دائما الدبلوماسية والمحادثات، لكن المحادثات تتطلب الأمانة، والولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على طهران وتنسحب من الاتفاق النووي (الموقع فى 2015) ثم تريد إجراء محادثات معنا.
 
وأفاد "روحانى" أن دعوة ترامب لإجراء محادثات مباشرة للاستهلاك المحلى تهدف إلى إثارة انقسام والفوضى داخل إيران.
 
وأكد "روحانى" أن أمريكا ستندم على فرض العقوبات، داعيا الشعب الإيرانى للوحدة فى مواجهة المصاعب الاقتصادية، مشيراً إلى أن إيران تريد تحسين العلاقات مع العالم ومع جيرانها من أجل إحلال السلام فى الشرق الأوسط
 
وكانت أمريكا أعادت فرض العقوبات على إيران بهدف التوصل لاتفاق نووى جديد فى نهاية المطاف، لمواصلة ممارسة ضغوط مالية كبيرة على الاقتصاد الإيرانى.

 
وأضاف مسئولون، أن السياسة الأمريكية لا تستهدف تغيير النظام الإيراني وإنما تعديل سلوك طهران، مؤكدين على أن المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران تسرى اعتبارا من غداً الثلاثاء.
 
وأكد المسئولون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستعد لمقابلة الزعماء الإيرانيين فى أى وقت فى مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو الماضى من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015. 
 
فيما ذكر مسؤولون كبار فى الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنهم يتوقعون أن تؤثر العقوبات الجديدة على الإقتصاد الإيرانى.
 
وتستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات فى الجمهورية الإسلامية.

 


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أمريكا تعيد فرض العقوبات على إيران بهدف التوصل لاتفاق نووى جديد

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