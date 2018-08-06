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الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:31 م
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رفع ألف طن قمامة فى حملة مكبرة بالدقهلية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:30 م
رفع ألف طن قمامة فى حملة مكبرة بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية ـ محمد حيزة
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، رفع 1441 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن في نطاق حي شرق، في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 151 طن بنطاق حي شرق المنصورة، 240 طن بمركز ومدينة المنصورة، 150 طن بمركز ومدينه السنبلاوين، 110 طن بمركز ومدينه شربين، 114 طن بمركز ومدينه بلقاس، 150 طن بمركز ومدينه دكرنس، 30 طن بمدينه جمصه، 65 طن بمركز ومدينه الجمالية، 90 طن بمركز ومدينه منيه النصر، 101 طن بمركز ومدينه نبروه، 240 طن بمركز ومدينه ميت غمر.
وثمن الشعراوي، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل علي قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على اهميه استمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيراً الى ضرورة رفع تقارير يوميه بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجه يوميه دائمه للمواطنين وبهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

 

 


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