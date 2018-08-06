رئيس الوزراء اليابانى يجدد رغبته فى لقاء الزعيم الكورى الشمالى

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أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الاثنين، مجددًا عن رغبته فى عقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون لتدشين علاقات جديدة مع بيونج يانج.

وأكد آبى -فى مؤتمر صحفى بمناسبة الذكرى السنوية لقصف هيروشيما نقلته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية- ضرورة إجراء حوار مع كيم وحل قضية الصواريخ والأسلحة النووية والقضية الأهم وهى اليابانيون الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

وأشار آبى إلى إجراء حوار مختصر بين وزيرى الخارجية اليابانى تارو كونو والكورى الشمالى رى يانج-هو فى سنغافورة يوم الجمعة الماضي، على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح رئيس الوزراء اليابانى أن بلاده ترغب فى تنفيذ هدف القمة التاريخية الأمريكية-الكورية الشمالية التى عُقدت فى يونيو الماضى وهو نزع السلاح النووى من بيونج يانج بشكل كامل وفورى، مؤكدا ضرورة اتخاذ اليابان زمام المبادرة لحل قضايا الأسلحة النووية واليابانيين المختطفين من خلال التعاون مع المجتمع الدولى.