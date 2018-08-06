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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:07 ص
خالد صلاح
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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود لمهامها بعد انتهاء إجازة الوضع

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:51 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود لمهامها بعد انتهاء إجازة الوضع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رويترز
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 عادت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى البرلمان اليوم الاثنين ، لرئاسة أول اجتماع لحكومتها بعد 6 أسابيع من وضعها مولودة.

وقوبلت أرديرن بتصفيق من أعضاء حكومتها لدى دخولها القاعة المخصصة لإجتماعات مجلس الوزراء فى البرلمان ، وجلست أرديرن بجوار ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء الذى قدمت له "شكرها الصادق" على إدارته البلاد خلال هذه الفترة ، مما سمح لها أن تصبح أول رئيسة وزراء فى تاريخ نيوزيلندا تأخذ إجازة وضع أثناء وجودها في السلطة.

وقالت إنه "فعلا أمر رائع العودة بينكم جميعا وأنا فعلا أعني ذلك" فلنواصل العمل".

واعتبر كثيرون حمل رئيسة الوزراء التي يبلغ عمرها 38 عاما رمزا للتقدم بالنسبة للنساء فى المراكز القيادية ، لأنها أصبحت ثانى زعيمة منتخبة تلد وهى في السلطة بعد بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان الراحلة في 1990، وتحظى نيوزيلندا منذ وقت طويل بسمعة طيبة بأنها بلد تقدمى، وكانت أول دولة تعطى النساء حق التصويت وذلك في عام 1893، وأرديرن هي ثالث امرأة تتولى رئاسة الوزراء.

 


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