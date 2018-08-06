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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تخصيص 8 قطارات لأهالى النوبة فى عيد الأضحى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تخصيص 8 قطارات لأهالى النوبة فى عيد الأضحى هشام عرفات وزير النقل
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

غادة والى توجه بفحص حالة سيدة تجمع البلاستيك أعلى كوبرى السواح

 

وزارة التموين:

وزير التموين يلغى البحث الاجتماعى للعمالة الموسمية عند إضافة المواليد

"التموين" تعتذر للمواطنين فى 4 محافظات لتأخر صرف السلع المدعمة

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: إعفاء الطلاب المصريين مزدوجى الجنسية من دراسة مواد تدرس بالعربى

 

وزارة الصحة:

الصحة: إصدار 115 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 359 مليون جنيه

 

وزارة الإسكان:

الإسكان: الانتهاء من 860 شقة بمشروع "هاجوج والإصلاح والجناين" فى بورسعيد قريبا

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة": طرح أضاحى العيد بعد حصر أعداد رؤوس الماشية بقطاعات الوزارة

 

وزارة النقل:

السكة الحديد تُشغل 8 قطارات لأهالى النوبة خلال عيد الأضحى

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: مصرى يحصل على 140 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية


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