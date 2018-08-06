خطة عمل للامتحانات بالهيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس

السويس - سيد نون

عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، إجتماعاً لمناقشة جدول أعمال اللجنة الإشرافية العليا، بالهيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس .

وعرضت علياء فريد بلال مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الآمية بالسويس، القرارات السابقة، وما تم تنفيذه من الجهات المشاركة بالخطة خلال شهر يوليو 2018.

كذلك عرض خطة أمتحانات دورة يوليو 2018 وموقف الفصول الحالية، وعددها والأعمال التى تمت من خلال الإحياء والجمعيات والمديريات وجامعة السويس والجهات المشاركة فى إنجاح منظومة وبرنامج الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس .

وأكد السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة الإلتزام بالبرنامج وتحقيق الأهداف والتنسيق بين جميع الجهات، وإعداد بيان شامل للإنجاز لكل جهة وخطة ربع سنوية للأمتحانات وتفعيل وزيادة دور الأحياء وفتح فصول جديدة لتعليم الكبار .