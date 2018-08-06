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حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 6-8-2018

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:21 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 6-8-2018 طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب : مصطفى عبد التواب
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شهد الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 6-8-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار فى مقدمتها، ارتفاع حجم السويلة المحلية إلى 3.379 تريليون جنيه بنهاية أبريل، علاوة على تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصاديه على مدار اليوم.

البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 3.379 تريليون جنيه نهاية أبريل

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.379 تريليون جنيه، فى نهاية ابريل الماضى، مسجلا زيادة قدرها 461.3 مليار جنيه، بمعدل 15.8% خلال الفترة يوليو- ابريل من العام المالى 2017/2018 .

 
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 874.348 مليار جنيه.


3 مطالب رئيسية تصدرت لقاء وفد من أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، اليوم الاثنين، وهى أولا تخفيض أعباء تكاليف التصنيع، وثانيا سرعة رد المساندة التصديرية، ثالثا البيروقراطية التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة.
 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ يؤكد اهتمام الحكومة المصرية باستضافة الشركاء الأفارقة لتنسيق السياسات والمواقف التي تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة مما يساعد على دفع معدلات النمو والتشغيل بالقارة.

 

توقعت شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوع المقبل وفى العشرة أيام التى تسبق عيد الأضحى المبارك، ولم تحدد الشعبة نسبة انخفاض الأسعار،وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن الفترة الحالية لسوق الدواجن نسميها "النقطة السوداء" فى السوق، حيث يحدث اضطراب فى عمليات البيع قبل عملية التراجع التى نتوقعها خلال احتفالات عيد الأضحى.

 

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التابعة لوزارة البترول عن بدء الإنتاج من أول بئرين بمشروع المرحلة (9ب) بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

وتابع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"  أنه سيتم الانتهاء من حفر باقى الآبار والبالغ عددها 8 آبار إنتاجية وبئرين استكشافيين فى الربع الثالث من 2019 للوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يومياً.
 
 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما يزيد عن 500 حاوية ترفض سداد الرسوم الجمركية المستحقة فى ميناء سفاجا، مؤكدا ضرورة الإلتزام بتطبيق القانون وفحص هذه الشاحنات، وسداد الضريبة الجمركية بالكامل.

وأضاف معيط فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى للتجمع الأفريقى لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين، أن القانون يطبق على الجميع، وسيتم تحصيل حقوق الخزانة العامة، مؤكدا أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر منذ عام 2008، وتأجل حتى بدأ تطبيقه عمليا منذ عام 2013، موضحا أن الضريبة دستورية ونحن ملتزمون بها.
 

رصدت دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك عن ارتفاع استهلاك مصر من الغاز الطبيعى ليصل خلال العام 2016 إلى نحو 884.9 ألف برميل يوميا مكافئ للنفط ، بالمقارنة مع 38 ألف برميل خلال عام 1980.

 
 

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