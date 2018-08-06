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الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:17 م
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حزب العمال البرازيلى يختار فرناندو حداد مرشحًا بديلاً فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:38 م
حزب العمال البرازيلى يختار فرناندو حداد مرشحًا بديلاً فى الانتخابات الرئاسية فرناندو حداد
أ ش أ
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أعلن حزب العمال البرازيلي، اليوم الإثنين ، ترشيح فرناندو حداد - عمدة ساو باولو السابق - مرشحًا بديلاً فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى شهر أكتوبر المقبل، وذلك فى حالة رفض مرشحه الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دى سيلفا.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن حداد سيقوم بجولة انتخابية فى مختلف أنحاء البرازيل للدعاية للرئيس الأسبق دى سيلفا على أن يخوض انتخابات الرئاسة - للمرة الثالثة - فى حالة رفض الموافقة على الرئيس الأسبق المعتقل منذ شهر مارس الماضى فى إطار اتهامات بالفساد.

وصرح متحدث باسم حزب العمال (اليسارى) بأن الحزب قرر انتهاج استراتيجية تقوم على أساس أن يتولى أحد أعضاء الحزب – حداد – الدعاية الانتخابية للرئيس الأسبق، إلى أن ينجلى الموقف القانونى بشأن الموافقة على ترشيحه من عدمه. 


تجدر الإشارة إلى أن حداد – 55 عامًا – يعمل محاميًا وشارك فى الانتخابات الرئاسية مرتين عن ولاية ساو باولو وشغل منصب وزير التعليم خلال فترة رئاسة سيلفا، واستمر شاغلاً لذات المنصب خلال حكم الرئيسة السابقة ديلما روسيف.


وكانت الدائرة القضائية المختصة بالانتخابات فى البرازيل قد ألمحت إلى احتمال استبعاد لولا دى سليفا من الاشتراك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.


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