video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 6 متهمبن بالبلطجة وحيازة أسلحة فى مشاجرة بسبب "لهو الأطفال" بحلوان

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:51 م
حبس 6 متهمبن بالبلطجة وحيازة أسلحة فى مشاجرة بسبب "لهو الأطفال" بحلوان مشاجرة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس6 متهمين طرفى مشاجرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال.
وكان رجال مباحث قسم شرطة حلوان، تلقوا بلاغا من الأهالى عن مشاجرة وإطلاق أعيرة بمنطقة كفر العلو، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة بين "عرفات ع م" 37 سنة، عامل، وشقيقيه كلا من "أحمد ع م" 30 سنة، عامل، و"عبد الله ع م" 26 سنة، عامل.
 
كما تبين أن الطرف الثانى يضم كلا من "محمود س ح" 27 سنة، سائق، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم وطلقة من ذات العيار"، وشقيقه "محمد س ح" 37 سنة، عامل، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، ونجل شقيق السائق "عيد إ س" 19 سنة، عامل.
 
ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالتراشق بالحجارة وإطلاق الرابع أعيرة نارية فى الهواء من السلاح النارى المضبوط بحوزته دون حدوث إصابات.
 
وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى والأبيض المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة عامل فى مشاجرة بخرطوش لمعاكسته طالبة بأبو النمرس

نيابة حلوان تطلب التحريات فى ضبط طرفى مشاجرة "لهو الأطفال"

النيابة تطلب التحريات حول إصابة عامل فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بأبو النمرس

مشاجره فى حلوان

حلوان

اخبار حلوان

نيابة حلوان

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة